В Щелкове продолжают наводить порядок в области торговых объектов

В городском округе Щелково продолжаются мероприятия по упорядочиванию торговли и благоустройству территории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 7 по 11 июля были демонтированы пять нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушениями на муниципальной и частной земле.

Под демонтаж попали следующие объекты: сезонная палатка на улице Советская, у дома № 65; сезонная палатка на улице Неделина, у дома № 23; три киоска на улице 60 лет Октября, в районе дома № 2Вс10.

Напоминаем, что получить консультацию по вопросам размещения НТО на территории округа можно через официального чат-бота.

Также на специальной странице размещена пошаговая инструкция по законному размещению нестационарных торговых объектов на муниципальной или частной земле.

С начала этого года в округе было демонтированно порядка 30 незаконных нестационарных торговых объекта.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.