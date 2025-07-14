Тридцать человек погибли на водоемах Нижегородской области с начала лета

С 1 июня в Нижегородском регионе зарегистрировали 35 происшествий на воде

Тридцать человек утонули на водоемах Нижегородской области с 1 июня, среди погибших нет детей, сообщает ИА «Время Н» .

С начала лета на водных объектах Нижегородской области произошло 35 происшествий. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате этих инцидентов погибли 30 человек, среди которых не было детей.

Спасателям удалось спасти семь человек, в том числе двоих детей.

Ранее в Нижегородской области пропала 17-летняя девушка. По данным СМИ, несовершеннолетняя подалась в бега с молодым парнем, который сбежал из зоны спецоперации на Украине.