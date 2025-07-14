Три года за жизнь. В РФ юношу приговорили за убийство девочки, ее мамы и шпица

Суд в Екатеринбурге огласил приговор 17-летнего подростку, убившему 14-летнюю девочку, ее мать и собаку породы шпиц, а также совершившему кражу и хищение с банковского счета. Юноша приговорен к 9,5 года заключения в воспитательной колонии, сообщает Инфо24 со ссылкой на следственное управление СК России по Свердловской области.

По версии следствия, подросток совершил убийства вечером 13 ноября 2023 года. Парень находился в гостях у 14-летней подруги, но ребята поругались. Юноша схватил нож и зарезал девочку, после чего убил и ее мать, чтобы женщина не заявила на него в полицию. Также фигурант покалечил шпица, принадлежавшего девочке и ее родительнице — от полученных травм собака скончалась на месте.

Покидая место преступления, несовершеннолетний забрал банковские карты погибших, телефоны и ключи от квартиры. Позже вместе с 20-летним приятелем убийца похитил с карточек 40 000 рублей.

Душегуба и его друга задержали. Их признали виновными в разной степени в убийстве двух лиц, краже с причинением ущерба, хищении средств с банковского счета группой лиц, а также в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Суд приговорил 17-летнего убийцу к 9,5 года заключения, его 20-летнего друга — к 3,5 года условно с двухлетним испытательным сроком.