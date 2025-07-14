Стало известно, как приготовить настоящий бамбл кофе дома

Стало известно, в чем заключается уникальность бамбл кофе и как его готовить в домашних условиях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Бамбл является вкусным бодрящим напитком из апельсинового сока и кофе, которые идут полосками. С английского название переводится как «шмель».

Известно, что впервые данный напиток появился в России в начале 2000-х годов в одной из московских кофеен. Похожий напиток ранее возникал и в других странах. При этом заказать такой апельсиновый кофе в европейских странах по названию бамбл не получится, бармены не поймут названия, лучше сразу просить Orange coffee или Iced citrus americano.

Чтобы приготовить бамбл кофе, необходимо подготовить 100 мл апельсинового сока, 100 мл эспрессо, лед и 30 мл гренадина или кленового сиропа. Затем высокий стакан необходимо наполнить льдом и залить сверху гренадин или сироп, который продается в обычном продуктовом магазине.

После стоит вылить апельсиновый сок, не перемешивая с сиропом, а затем добавить сверху кофе. Перед употреблением для более насыщенного вкуса рекомендуется перемешать слои.