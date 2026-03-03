Нехороший признак: геронтолог объяснил сыпь на шее Трампа

Врач-геронтолог Валерий Новоселов прокомментировал появление сильной сыпи на шее президента США Дональда Трампа и связал ее с возрастными изменениями кожи, сообщает aif.ru .

2 марта Трамп появился на церемонии вручения медалей Почета в Белом доме с крупным красным пятном на правой стороне шеи. Это вновь вызвало обсуждение состояния здоровья президента США.

«Мы видим лицо и шею человека старческого возраста. Кожа истонченная. Это характерно для старости, дряхлости. Из-за отсутствия жировой клетчатки кожа потеряла сальные железы и плохо увлажнена, из-за чего склонна к повреждениям, мацерациям — говоря бытовым языком, трещинкам», — сказал Новоселов.

Геронтолог допустил, что покраснение могло возникнуть из-за жестко накрахмаленного воротничка рубашки. При этом специалист не исключил и возможные заболевания, подчеркнув, что для выводов необходим осмотр других участков тела.

«В любом случае — это нехороший признак. Это говорит о том, что президент США, хоть и сильный мира сего, но стареет так же, как и обычные люди. Процессы запущены», — заключил Новоселов.

Ранее личный врач Трампа Шон Барбабелла заявил, что покраснение связано с применением назначенного крема. По его словам, президент наносил средство на правую сторону шеи в течение недели, и эффект может сохраняться еще несколько недель.

