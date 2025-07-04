Недовольный звонком Путину Трамп договорился с Зеленским об усилении ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с главой США Дональдом Трампом способности украинской ПВО и договорился о дальнейшей работе «над увеличением защиты неба». Вчера, 3 июля, американский лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным — после разговора республиканец сказал, что «недоволен» беседой.

По словам Зеленского, он поговорил с Трампом о ситуации на передовой и воздушных ударах со стороны армии России. Глава киевского режима считает, что американский лидер «очень хорошо информирован» о происходящем, в связи с чем он поблагодарил визави за «внимание к Украине».

«Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились об ответной встрече наших команд», — добавил президент Украины.

Вчера Путин и Трамп провели шестой разговор после возвращения республиканца в Белый дом. Как сообщало AFP, глава США заявлял, что во время телефонного разговора «не добился никакого прогресса» по теме украинского урегулирования.

«Я недоволен. <…> Я не добился никакого прогресса», — говорил Трамп (цитата по РБК).