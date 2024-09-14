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Небензя: Россия требует от США объяснений, откуда у ВСУ появился химикат BZ

На Совбезе ООН Россия потребовала от США объяснений, каким образом американское боевое отравляющее вещество BZ появилось в распоряжении Украины, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет Life.ru .

«Мы все еще ждем от США разъяснений, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области России», — заявил дипломат на заседании СБ.

Трансляция заседания Совбеза ООН проходила на YouTube-канале Всемирной организации. Небензя подчеркнул, что вышеуказанный химикат производит единственная страна в мире — США.

По словам постпреда РФ при ООН, Москва видит, где ВСУ применяли химикат BZ. Эти случаи напрямую нарушают Конвенцию о запрете на использование химоружия. Подобные ситуации уже расследуются Москвой.