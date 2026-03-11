сегодня в 23:36

Небензя: принятие резолюции ООН с осуждением Ирана не приведет к миру

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции СБ ООН с осуждением атак Ирана по арабским странам не может привести к достижению мира на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости .

«Принятая резолюция не способна привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока. Она лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», — заявил он.

В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку. Россия и Китай воздержались.

Отмечается, что документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании».

При этом в тексте не упоминаются США и Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

