Не всегда уместно: Мелания Трамп поделилась мнением о танцах своего супруга

Первая леди США считает танцы Трампа на публике не всегда уместными
Политика

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп высказала свою точку зрения относительно танцев супруга, президента Дональда Трампа, сообщает Infox.

В основном ей импонируют подобные спонтанности с его стороны на публике, однако бывают случаи, когда она считает их не совсем уместными.

Как пояснила Мелания, иногда танцы супруга вызывают у нее положительные эмоции, но порой ей кажется, что они выглядят неуместно. При этом она подчеркнула, что такие выступления зачастую приводят публику в восторг и стали своего рода визитной карточкой Дональда Трампа.

Она вспомнила, как сама участвовала в танце под песню Y.M.C.A. популярной группы Village People во время инаугурации ее мужа на второй президентский срок.

26 октября 2025 года во время визита в аэропорт в Малайзии Трамп исполнил традиционный танец вместе с местными артистами. Танцоры, облаченные в красочные национальные костюмы, представляли основные этнические группы государства: коренных жителей Борнео, малайцев, китайцев и индийцев.

Мелания отметила, что танцевальные движения Дональда часто становятся предметом обсуждений и шуток в социальных сетях. Несмотря на критику, она уверена, что президент обладает неповторимым стилем, который привлекает всеобщее внимание и создает особенную атмосферу на различных мероприятиях.

