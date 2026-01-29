Не всегда уместно: Мелания Трамп поделилась мнением о танцах своего супруга

В основном ей импонируют подобные спонтанности с его стороны на публике, однако бывают случаи, когда она считает их не совсем уместными.

Как пояснила Мелания, иногда танцы супруга вызывают у нее положительные эмоции, но порой ей кажется, что они выглядят неуместно. При этом она подчеркнула, что такие выступления зачастую приводят публику в восторг и стали своего рода визитной карточкой Дональда Трампа.

Она вспомнила, как сама участвовала в танце под песню Y.M.C.A. популярной группы Village People во время инаугурации ее мужа на второй президентский срок.

26 октября 2025 года во время визита в аэропорт в Малайзии Трамп исполнил традиционный танец вместе с местными артистами. Танцоры, облаченные в красочные национальные костюмы, представляли основные этнические группы государства: коренных жителей Борнео, малайцев, китайцев и индийцев.

Мелания отметила, что танцевальные движения Дональда часто становятся предметом обсуждений и шуток в социальных сетях. Несмотря на критику, она уверена, что президент обладает неповторимым стилем, который привлекает всеобщее внимание и создает особенную атмосферу на различных мероприятиях.

