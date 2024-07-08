Не Россия: Орбан назвал ключевого игрока для разрешения конфликта на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Китай является главной страной, которая может создать условия для разрешения конфликта на Украине, сообщает Газета.ru .

«Китай является ключевой державой для создания условий для мира в российско-украинском конфликте», — написал Орбан в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее глава венгерского правительства посещал Киев и Москву. В двух столицах Виктор Орбан встречался с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии называл свой визит в Москву «продолжением мирной миссии».

В ночь на 8 июля Орбан прибыл в Китай.