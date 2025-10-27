Не пойдут на резкие шаги: чем закончатся переговоры лидеров США и Китая

США и Китай не пойдут на резкие шаги в рамках предстоящих переговоров из-за сильной взаимной экономической зависимости, сообщил РИАМО политолог-американист Константин Блохин.

«Результат будет очень сдержанный, без американского пафоса о том, что Трамп (Дональд, президент США — ред.) всех продавил. Условно говоря, риск разрыва (экономических отношений — ред.) выше, чем вся возможная прибыль. Потому что между ними колоссальный товарооборот — более 600 млрд долларов, это огромная экономическая взаимозависимость. Из-за этого оба лидера будут стараться свести риски к минимуму», — считает Блохин.

Эксперт добавил, что резкий разрыв взаимоотношений между США и Китаем обернется катастрофой для обеих стран. По его словам, хоть Америка и Поднебесная взяли такой курс, но они понимают, что делать такую «размолвку» нужно постепенно.

Исходя из упомянутых выше факторов, Блохин предполагает, что переговоры США и Китая закончатся сдержанной «ничьей».

Дональд Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться 30 октября на саммите АТЭС в Южной Корее. Среди тем для переговоров — торговое соглашение, закупки КНР американской сои, Тайвань и т. д.

