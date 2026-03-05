Не откажется от войны: Иран заявил, что «заполнит гробы американцев»

Он отметил, что Тегеран не разочарует и не огорчит Америку, страна не откажется от войны.

«Пока мы не заполним акваторию кораблей гробами офицеров, унтер-офицеров и солдат США, которые они увезут с собой в Америку, мы продолжим свой путь», — подчеркнул Хейдари.

По его словам, для иранцев не важно, сколько дней будут идти боевые действия, так как они уже пережили 8-летнюю войну и закончат эту, когда достигнут целей и заставят врага пожалеть.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в свою очередь проводит ответные атаки по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.