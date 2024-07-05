Политолог Булавицкий: предстоящий саммит НАТО ничего кардинально не изменит

Об этом свидетельствуют несколько факторов. После ухода с поста генсека НАТО Йенса Столтенберга его пост был занят Марком Рютте, который, покидая пост нидерландского премьер-министра, заявил об обязательном продолжении поддержки Украины.

Это, по словам эксперта, может говорить об отсутствии изменения вектора в политике НАТО, а также о вероятности увеличения доли участия этого блока в СВО как стороны поддержки ВСУ.

По словам политолога, исходя из этого, можно судить и о политике всего Запада в отношении Украины. Последние события, в частности отказ Сербии от прекращения поставок боеприпасов, которые «как по волшебству» могут оказаться у ВСУ, а также некоторые иные обстоятельства, позволяют делать выводы о дальнейшей поддержке Украины. В то же время результаты выборов в Европарламент и события во Франции могут все же повлиять на изменение курса европейской политики в сторону отрицания НАТО.

«Учитывая все это, можно сказать и о последствиях для России. Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то не стоит ожидать каких-то положительных моментов для РФ в части СВО - поддержка Украины будет продолжаться», - сказал эксперт.

Если же говорить о долгосрочной перспективе, то сама тенденция недавних политических событий в Европе, вероятно, может быть расценена как обстоятельство, меняющее вектор политики Европы как в целом, так и, в частности, в блоке НАТО в сторону развития большей самостоятельности и отстраненности от США, заключил эксперт.