Не боятся: почему Испания запретила США использовать свои базы для атак на Иран
Фото - © Unsplash.com
Премьер-министр Испании Педро Санчес запретил США использовать американские базы в стране для ударов по Ирану и раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке, сообщает aif.ru.
Политик заявил, что действия США на Ближнем Востоке «вредны для мира и противоречат ценностям» Мадрида. По его решению американские базы на территории Испании не могут использоваться для атак на Иран.
11 марта правительство Испании также отозвало посла в Израиле Ану Марию Саломон Перес.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, что Мадрид может позволить себе жесткую риторику из-за меньшей зависимости от США.
«В Европе терпят Трампа и ожидают прихода условно „нового Байдена“. Кто-то подстраивается под него с надеждой, что через три года Трамп уйдет… Многие европейские страны, в отличие от Испании, более интегрированы в американскую систему», — отметил эксперт.
Блохин подчеркнул, что в Германии размещена крупнейшая сеть американских баз в Европе, Великобританию связывают с США особые отношения, а Франция позиционирует себя одним из главных союзников Вашингтона, хотя «американцы постоянно вытирают об них ноги».
«То есть, они себя так ведут, потому что им нечего терять особо. Общий настрой в Европе все равно антитрамповский», — заключил политолог.
