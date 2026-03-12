Не боятся: почему Испания запретила США использовать свои базы для атак на Иран

Премьер-министр Испании Педро Санчес запретил США использовать американские базы в стране для ударов по Ирану и раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке, сообщает aif.ru .

Политик заявил, что действия США на Ближнем Востоке «вредны для мира и противоречат ценностям» Мадрида. По его решению американские базы на территории Испании не могут использоваться для атак на Иран.

11 марта правительство Испании также отозвало посла в Израиле Ану Марию Саломон Перес.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, что Мадрид может позволить себе жесткую риторику из-за меньшей зависимости от США.

«В Европе терпят Трампа и ожидают прихода условно „нового Байдена“. Кто-то подстраивается под него с надеждой, что через три года Трамп уйдет… Многие европейские страны, в отличие от Испании, более интегрированы в американскую систему», — отметил эксперт.

Блохин подчеркнул, что в Германии размещена крупнейшая сеть американских баз в Европе, Великобританию связывают с США особые отношения, а Франция позиционирует себя одним из главных союзников Вашингтона, хотя «американцы постоянно вытирают об них ноги».

«То есть, они себя так ведут, потому что им нечего терять особо. Общий настрой в Европе все равно антитрамповский», — заключил политолог.

