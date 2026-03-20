NBC News: США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток

США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News

Отмечается, что в ближайшие дни не менее 2,2 тыс. морпехов отправятся из Сан-Диего на Ближний Восток.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.