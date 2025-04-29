Названо имя советника Деппредпринимательства и инновационного развития Москвы

Должность советника Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИРМ) получил кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Эдуард Шонов. О новом назначении сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Эдуард Шонов стал участником программы «Время героев» весной 2024 года. Программа появилась благодаря инициативе российского лидера Владимира Путина. Проект реализуется силами Высшей школы госуправления Президентской академии. В мае прошлого года в программе было 83 участника, и Шонов — один из них.

Новый советник ДПИРМ отметил, что «Время героев» помогает бойцам СВО и после возвращения домой эффективно работать на благо государства.

«Эксперты и наставники программы помогают определить новую профессиональную траекторию с учетом опыта и приобретенных в процессе обучения компетенций. Мой наставник — заместитель мэра Москвы Наталья Алексеевна Сергунина — с особым вниманием подошла к формированию плана стажировки, чтобы дать возможность определиться с направлением работы», — подчеркнул Шонов.

Шонов отметил, что в новой должности планирует продолжить работать с инициативами, которые ему стали известны во время стажировки.

«В планах работа по формированию учебного центра беспилотных авиационных систем, включая составление программ обучения и подбор кадров. А также продвижение инициатив, которые укрепят технический потенциал Москвы», — добавил Шонов.

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина подчеркнула, что столица всегда опирается на передовой опыт и лучшие практики развития, которые за годы работы накопились у специалистов.

«Стремление Эдуарда Олеговича внести вклад в значимые для государства проекты, его авторитет, лидерские качества и ответственный подход к делу в сочетании с возможностями столицы будут полезны в решении одной из приоритетных задач для нашей страны — достижении технологического лидерства», — сказала Сергунина.

Эдуард Шонов родился в 1991 году на территории Алтайского края в городе Камень-на-Оби. В 2015 году он успешно завершил обучение в военном университете. Шонов был отмечен двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью «За отвагу» за свою храбрость в выполнении боевых задач. С мая 2024 года он участвует в президентской программе «Время героев».

Среди участников первой волны обучения программы «Время героев» ранее уже было сделано 38 назначений. Среди них — Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, а Евгений Первышов занял пост врио главы Тамбовской области, Артур Орлов стал руководителем Движения Первых, а Алексей Кондратьев — сенатором России.

Заместителем председателя Комиссии при президенте России по вопросам ветеранов стал награжденный званием Героя России Владимир Сайбель, а временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области стала глава проекта «Героическое время» Мария Костюк.

Несколько других участников программы также готовятся к новым должностям.