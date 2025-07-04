Автоэксперт поделился советами, как подготовить машину к летней поездке

«Да, погодные условия летом часто недооценивают. Например, при жаре шины перегреваются, сцепление с дорогой ухудшается — особенно если дорога разогрета. Плюс в некоторых случаях может „поплыть“ тормозная система — особенно если затяжные спуски или пробки, где приходится часто тормозить», — сказал собеседник.

В жару также страдает аккумулятор и электрика в целом — высокая температура влияет на работу всех систем.

«А вот если, наоборот, сыро и пасмурно, особенно после ливней, риск аквапланирования возрастает. Это когда между шиной и дорогой образуется слой воды, и машина буквально теряет контакт с покрытием. В таком случае ее может повести в сторону, особенно на поворотах или при резком торможении», — предупредил автоэксперт.

После сильного дождя на дороге часто появляются локальные подтопления и лужи, в которых можно «поймать» яму или ударить подвеску, продолжил Пилюгин.

«Ну и еще один момент — влажный воздух, перепады температуры могут вызывать запотевание стекол. Если вентиляция или обогрев стекла работают не очень, это заметно ухудшает обзор. В таких условиях важно заранее все проверить — фильтры, заслонки, чтобы не пришлось на ходу бороться со слепыми зонами», — рассказал он.