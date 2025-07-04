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Сирены воздушной тревоги звучат в Татарстане, Оренбургской области и Удмуртии

Звуки воздушной тревоги раздаются в городах Татарстана, Оренбургской области и Удмуртии. Введены ограничения на полеты в аэропортах Ижевска и Нижнекамска, сообщают « Осторожно, новости ».

Детей эвакуировали из школ. На данный момент жителям разрешили покинуть укрытия.

В Минобороны России ранее сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в небе над Россией 48 вражеских беспилотников самолетного типа.

Больше всего атак было направлено на Ростовскую область. Там сбили 26 беспилотников. Из-за атаки погибла пожилая женщина.