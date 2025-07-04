Двум семьям из Пушкинского вручили сертификаты на получение нового жилья

«Расселение аварийного фонда — это важный шаг к созданию безопасных и комфортных условий для проживания. Для двух семей начинается новый жизненный этап — современное, долгожданное жильё. Искренние поздравления! Хочу напомнить, что с 1 июня этого года возобновлено предоставление сертификатов для жителей аварийных домов. В течение всего одного месяца заявители могут переехать в новое жилье не дожидаясь строительства дома», — отметил глава округа.

Работа по вручению сертификатов проводится в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Из аварийного жилья уже расселили 1 790 человек, предстоит расселить еще 1 580 жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.