Названа причина выбора Шойгу вместо Лаврова для международных переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров мог не поехать на переговоры в Египет из-за проблем со здоровьем, предположил дипломат и специалист по Ближнему Востоку Вячеслав Матузов в беседе с изданием «Царьград» . Эксперт полагает, что неучастие главы дипломатии в этом визите не означает, что он «впал в немилость», как писали некоторые медиа. Российскую делегацию на встрече с высшим руководством Египта, как стало известно ранее, возглавил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Матузов отметил, что бывший министр обороны Шойгу недавно уже проводил иностранные поездки — он посещал Китай и Северную Корею, где встречался с лидерами этих стран Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном соответственно. По мнению дипломата, президент России Владимир Путин выбрал Сергея Шойгу для работы в Египте, решив предоставить «этот международный выход» именно ему.

При этом специалист не согласился с утверждениями ряда СМИ, что Лавров якобы «впал в немилость» или занят «выработкой позиции по переговорам по ядерным взрывам». По мнению Матузова, министр иностранных дел мог заболеть, поэтому и не полетел на встречу с высшим политическим и военным руководством Египта.

«Я думаю, что здесь все-таки что-то со здоровьем у Лаврова не в порядке. Просто не хотят говорить об этом», — предположил Матузов.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия еще не получила от США пояснений по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

