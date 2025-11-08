Лавров: Москва еще не получила от Вашингтона пояснений о ядерных испытаниях

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил журналистам, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона официальных разъяснений по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний, пишет ТАСС .

По словам Лаврова, пока никаких разъяснений относительно того, что именно имел в виду американский президент, говоря о возобновлении ядерных испытаний, по дипломатическим каналам Москва не получала.

Министр отметил, что неясно, подразумевались ли испытания средств доставки ядерного оружия, так называемые подкритические испытания, не приводящие к ядерной реакции и проводимые всеми ядерными державами для обеспечения безопасности и боеготовности ядерного арсенала, не противоречащие международным обязательствам и не нарушающие Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Либо же Трамп говорил о полноценном возобновлении проведения натурных ядерных взрывов.

Лавров добавил, что публичные комментарии американских представителей указывают на отсутствие у них единого понимания того, что имел в виду президент США.

Ранее Трамп заявлял, что отдал распоряжение Пентагону незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на то, что, по его мнению, этим занимаются другие страны. При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, и подразумеваются ли ядерные взрывы.

