Названа неожиданная причина готовящегося разговора Байдена, Харрис и Трампа

Действующий президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис хотят позвонить республиканцу Дональду Трампу. Демократы намерены поздравить его с победой в президентской гонке, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC.

Харрис хочет созвониться с Трампом до конца дня, отмечают телевизионщики со ссылкой на двух помощников вице-президента. Байден также намерен поздравить Трампа, однако точное время его готовящегося звонка пока неизвестно.

Официальный подсчет голосов, отданных за кандидатов в президенты Камалу Харрис и Дональда Трампа, еще не завершен. Несмотря на это, газета The New York Times и агентство Reuters писали, что Трамп уверенно побеждает в президентской гонке.

Сам Дональд Трамп уже объявил себя победителем выборов президента. Республиканца также поздравили с победой другие мировые лидеры.