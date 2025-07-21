Национальный архив США обнародовал материалы дела Кинга

Обнародованные 230 тысяч файлов включают служебные записки ФБР, детали расследования и альтернативные версии преступления, о чем сообщила бывший конгрессмен и глава нацразведки Тулси Габбард.

Материалы раскрывают ход расследования ФБР после убийства 4 апреля 1968 года в Мемфисе, внутренние обсуждения различных версий преступления, оперативные данные и аналитические записки спецслужб, документы, касающиеся официально осужденного убийцы Джеймса Эрла Рэя.

Мартин Лютер Кинг — баптистский пастор и лауреат Нобелевской премии мира — стал символом борьбы против расовой сегрегации. Его убийство вызвало волну протестов по всей Америке. Официальная версия о единственном исполнителе до сих пор подвергается сомнению историками и активистами.