Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с бандеровским лозунгом

Украинский Национальный банк (НБУ) сообщил о выпуске в обращение с 25 февраля обновленных денежных знаков достоинством 200 гривен. На них нанесена фраза, связанная с наследием Степана Бандеры, сообщает ТАСС .

Начиная с указанной даты, обновленные купюры будут постепенно поступать в финансовые учреждения, инкассаторские службы и организации, занимающиеся обработкой денежной наличности. При этом населению нет необходимости специально менять банкноты предыдущего выпуска на новые.

Платежные средства старого образца остаются законным средством платежа и будут циркулировать наравне с обновленными, принимаясь к оплате без каких-либо ограничений как гражданами, так и предприятиями.

Ранее, в августе 2024 года, НБУ уже ввел в оборот купюры аналогичного дизайна с фразой националистического характера номиналом 500, 1000, 50 и 20 гривен.

Лозунг «Слава Украине»* исторически ассоциируется с движением украинских националистов периода Второй мировой войны. В России министерством юстиции Организация украинских националистов (ОУН) под руководством Бандеры, а также ее символика, включая призыв «Слава Украине — героям слава»*, были признаны экстремистскими и внесены в соответствующий перечень.

*Лозунг признан экстремистским и внесен в соответствующий перечень в РФ.

