НАТО начала разработку миссии «Арктический страж»

Североатлантический альянс приступил к разработке военной операции под названием «Арктический страж», цель которой — гарантировать безопасность территории Гренландии. Об этом сообщил пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О’Доннелл, пишет «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

При этом Мартин О’Доннелл не предоставил конкретных деталей, ссылаясь на начальный этап подготовительных работ. Предварительно известно, что инициатором создания «Арктического стража» выступила Германия. Источники агентства утверждают, что за основу может быть взята модель «Балтийского стража», развернутая в январе 2025 года для охраны ключевой инфраструктуры в Балтийском регионе.

16 января министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в интервью The Daily Mirror заявила о поддержке Великобританией инициативы «Арктический страж». Купер подчеркнула, что позиция Великобритании в отношении Гренландии отличается от американской, и Лондон уважает суверенный статус острова в составе Дании.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами относительно потенциальной покупки Гренландии. 22 января состоялись переговоры между американским лидером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили возможность заключения соглашения по Гренландии, которое бы позволило США расширить военный контингент на острове и получить приоритетные права в сфере добычи полезных ископаемых.

