НАТО хочет передать Украине баллистические ракеты, способные атаковать Сибирь

сегодня в 14:32

Нардеп от украинской партии «Слуга народа» и глава постоянной делегации Украины в Парламентская ассамблея (ПА) НАТО Егор Чернев заявил, что Североатлантический альянс призвал правительства стран-участниц блока вооружить Киев баллистическими ракетами средней дальности. Речь идет о баллистике дальностью 1000-5500 километров, чтобы украинцы могли наносить удары «на стратегическую глубину противника», сообщается на сайте фракции.

«Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи», — утверждает Чернев.

В качестве примеров ракет средней дальности, которые могут передать Киеву, парламентарий назвал американские «Томагавки» (Tomahawk), которые ранее просил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Чернева, призыв ПА НАТО к странам-участницам альянса — первый шаг, формирующий юридическую основу и дающий членам блока основания для принятия нового решения о вооружении Украины.