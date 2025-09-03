Нарышкин: народы СССР и Китая отстояли независимость во Второй мировой войне

Глава службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин отметил, что народы СССР и Китая прошли через тяжелые испытания, чтобы отстоять независимость стран во Второй мировой войне, они понесли при этом наибольшие потери, сообщает РЕН ТВ .

Об этом Нарышкин сказал в обращении к участникам Международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», которая проходит в рамках ВЭФ-2025.

По его словам, Россия и Китай продолжают выступать за сохранение исторической правды о том, что произошло в ходе Второй мировой войны, так как в этом заключается залог безопасности в мире.

Как уточнил глава СВР, ожидающийся диалог между дружественными РФ государствами Азиатско-Тихоокеанского региона позволит осмыслить процессы, которые были 80 лет назад.