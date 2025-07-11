Напоминание об угрозе: политолог высказался о спорах вокруг Волынской резни

Фото - © Гданьск. Памятник полякам, уничтоженным ОУН — УПА на Волыни и в восточной Польше в 1943—1945 годах/Stako. Собственная работа

Член экспертного клуба «Дигория», политолог Михаил Пашин заявил, что споры вокруг Волынской трагедии 1943 года связаны с разным отношением к нацизму, но для российского научного и общественно-политического дискурса это, определенно, напоминание об угрозе, сообщает «ФедералПресс» .

«Тогда вооруженные формирования ОУН и УПА* атаковали польские деревни, убивая мирных жителей. Погибли десятки тысяч этнических поляков, в основном женщины, дети и старики», — сказал Пашин.

По его словам, на Украине эти события сейчас героизируют, что нельзя не считать опасным прецедентом. Сегодня украинское руководство открыто прославляет ОУН-УПА*, а в самой Польше начинают осознавать, что Киев не готов к исторической ответственности.

11 июля в Польше отмечают День памяти жертв Волынской трагедии. 82 года назад украинские националисты устроили там массовую резню.

* Организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России