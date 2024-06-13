Напоминает Венгрию: одна из стран ЕС мешает обсуждать новые санкции против РФ
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Как заявило агентство DPA, Германия решила максимально затянуть процесс согласования Евросоюзом нового пакета санкций, направленных против России, сообщает Lenta.ru.
По данным дипломатических источников в Брюсселе, новые рестрикции до сих пор не были приняты лишь потому, что сомневающееся правительство ФРГ настаивает на внесении правок.
Источники заявили, что теперь Германия начинает напоминать Венгрию — противника введения антироссийских санкций.
Новый пакет санкций призван закрыть лазейки, с помощью которых сейчас обходят введенные ранее ограничения. Также под рестрикции впервые попадет российский бизнес в сфере СПГ: ему хотят запретить отправлять сжиженный газ по морю из некоторых европейских портов в третьи страны.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро анонсировал ввод нового пакета санкций против РФ до конца текущего июня.