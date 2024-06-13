Напоминает Венгрию: одна из стран ЕС мешает обсуждать новые санкции против РФ

По данным дипломатических источников в Брюсселе, новые рестрикции до сих пор не были приняты лишь потому, что сомневающееся правительство ФРГ настаивает на внесении правок.

Источники заявили, что теперь Германия начинает напоминать Венгрию — противника введения антироссийских санкций.

Новый пакет санкций призван закрыть лазейки, с помощью которых сейчас обходят введенные ранее ограничения. Также под рестрикции впервые попадет российский бизнес в сфере СПГ: ему хотят запретить отправлять сжиженный газ по морю из некоторых европейских портов в третьи страны.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро анонсировал ввод нового пакета санкций против РФ до конца текущего июня.