Наемник ВСУ из Чехии заявил об ослаблении украинцев на передовой

Бойцы ВСУ начинают ослабевать после двух лет ведения боевых действий на передовой, заявил украинский наемник из Чехии Петр в беседе с iDNES, пишет РИА Новости .

«Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики», — указал военный.

Также отмечается, что украинская армия сегодня испытывает дефицит снарядов, который только растет. Вместе с этим помощь со стороны западных союзников кажется недостаточной.

«Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, не радужные», — подытожил Петр.

Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс призвал Вашингтон признать реалии на Украине и прекратить поддержку ВСУ. Россия, по его мнению, имеет серьезное преимущество перед Украиной.