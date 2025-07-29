Над Минском сбили беспилотник. Лукашенко взял ситуацию на контроль

сегодня в 10:51

Лукашенко взял на контроль ситуацию с уничтожением БПЛА над Минском

Белорусская армия ночью сбила неизвестный беспилотник над Минском. Дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал у дома на улице Матусевича. Президент Белоруссии Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Военные обнаружили неопознанную воздушную целью примерно в 02:00 вторника, 29 июля. Предмет, который оказался беспилотником, нарушил порядок использования воздушного пространства республики и был подавлен РЭБ.

В результате инцидента никто не пострадал. О разрушениях не сообщается.

После случившегося в Белоруссии начали оперативно усиливать контроль за использованием воздушного пространства. Проводится проверка.

«Глава Государства держит ситуацию на личном контроле», — заявили в белорусском оборонном ведомстве.