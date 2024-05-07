Началась инаугурация президента России Владимира Путина

В Кремле началась торжественная церемония вступления в должность избранного президента Российской Федерации Владимира Путина. Она стала для него пятой по счету.

Мероприятие запланировано провести примерно за час.

По протоколу инаугурации перед входом в Кремлевский дворец глава государства сначала примет рапорт коменданта Кремля, потом пройдет мимо гвардейцев Президентского полка, стоящих строем на парадной лестнице.

Путин пройдет из Георгиевского зала в Александровский и в Андреевский, где положит правую руку на специздание Конституции страны, сделанное из кожи красного варана с серебряным гербом и золотым теснением. Избранный глава государства произнесет присягу из 33 слов. После этого его можно считать официально вступившим в должность.

После присяги около стен Кремля прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, а Путин направится на Соборную площадь, где примет парад Президентского полка.

На выборах президента России, которые прошли в марте 2024 года, Путин набрал 87% голосов.

Транслируют церемонию инаугурации федеральные каналы «Россия 1», НТВ, Первый канал, «МИР», «ТНТ», «Пятый канал» и другие. А еще посмотреть ее можно в эфире федеральных интернет-изданий, а также в соцсетях.