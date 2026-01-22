НАБУ проводит обыски у экс-главы Госпогранслужбы Дейнеко из-за сигарет
22 января в Сети распространилась информация о том, что правоохранительные органы Украины, а также Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, пишет РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
Причиной обысков является расследование дела о контрабанде табачных изделий.
«Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Государственная пограничная служба Украины пока не предоставила официальных комментариев относительно проводимых следственных действий. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
