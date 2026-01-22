НАБУ проводит обыски у экс-главы Госпогранслужбы Дейнеко из-за сигарет

22 января в Сети распространилась информация о том, что правоохранительные органы Украины, а также Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, пишет РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».