НАБУ провело обыски у бывшего замглавы ОПУ Шурмы в Германии

Немецкая полиция и НАБУ обыскали дом украинского чиновника в Германии

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков у Ростислава Шурмы, экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины, в немецком Штарнберге под Мюнхеном, сообщает РБК .

Обыски проведены по запросу украинских следователей при содействии баварских правоохранителей.

Шурма занимал должность замглавы ОПУ с ноября 2021 по сентябрь 2024 года. В феврале 2024 года Нацагентство по предотвращению коррупции составило на него протокол по подозрению в злоупотреблении служебным положением в личных целях.

Глава НАБУ воздержался от комментариев по существу уголовного производства, сославшись на требования законодательства.

Ранее информация об обысках появилась в немецком Spiegel и «Украинской правде».