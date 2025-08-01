НАБУ провело обыски у бывшего замглавы ОПУ Шурмы в Германии
Немецкая полиция и НАБУ обыскали дом украинского чиновника в Германии
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков у Ростислава Шурмы, экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины, в немецком Штарнберге под Мюнхеном, сообщает РБК.
Обыски проведены по запросу украинских следователей при содействии баварских правоохранителей.
Шурма занимал должность замглавы ОПУ с ноября 2021 по сентябрь 2024 года. В феврале 2024 года Нацагентство по предотвращению коррупции составило на него протокол по подозрению в злоупотреблении служебным положением в личных целях.
Глава НАБУ воздержался от комментариев по существу уголовного производства, сославшись на требования законодательства.
Ранее информация об обысках появилась в немецком Spiegel и «Украинской правде».