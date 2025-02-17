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На Западе назвали условие, при котором Украину примут в НАТО

Украину могут принять в НАТО в том случае, если Россия нарушит режим прекращения огня после подписания мирного соглашения, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, несколько американских сенаторов разработали план, в котором вопрос о членстве Киева в Североатлантическом альянсе соотносится с ситуацией на линии соприкосновения между России и Украиной.

Инициатива американских политиков предусматривает автоматическое вступление Украины в НАТО, если после урегулирования конфликта Россия нарушит соглашение.

В частности, в поддержку такой идеи выступил президент Финляндии Александер Стубб. Предложение американский чиновников планируется обсудить на встрече лидеров европейских стран, которая должна пройти 17 февраля в Париже.

Ранее президент РФ обозначил, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу безопасности России, подчеркнув, что именно это стало одной из причин начала специальной военной операции.