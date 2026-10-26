На Западе испугались за Зеленского после «зловещего призыва» Медведева

Британская газета Daily Express расценила заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева как призыв к президенту США Дональду Трампу отдать приказ об убийстве украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «Царьград» .

На днях Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский представляет для интересов Дональда Трампа большую угрозу, чем претензии Вашингтона к Ирану, Кубе и Венесуэле вместе взятые. Кроме того, бывший российский президент также намекнул, что Трамп мог бы поручить Пентагону и Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) «исправить досадное недоразумение» в лице Зеленского.

«Кремль выступил со зловещим призывом к Трампу — отдать приказ об убийстве Зеленского», — сочли в Daily Express.

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