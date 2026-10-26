На Западе испугались за Зеленского после «зловещего призыва» Медведева
Британская газета Daily Express расценила заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева как призыв к президенту США Дональду Трампу отдать приказ об убийстве украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «Царьград».
На днях Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский представляет для интересов Дональда Трампа большую угрозу, чем претензии Вашингтона к Ирану, Кубе и Венесуэле вместе взятые. Кроме того, бывший российский президент также намекнул, что Трамп мог бы поручить Пентагону и Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) «исправить досадное недоразумение» в лице Зеленского.
«Кремль выступил со зловещим призывом к Трампу — отдать приказ об убийстве Зеленского», — сочли в Daily Express.
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