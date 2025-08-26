На Украине призвали отца пятерых детей из канонической УПЦ

Священника из Кременчуга мобилизовали во время крестного хода

На Украине мобилизовали священнослужителя прямо во время участия в многодневном религиозном шествии, сообщает Союз православных журналистов.

Сотрудники военкомата задержали клирика Кременчугской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Богдана Матвеева в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев.

Отца Богдана, который является отцом пятерых несовершеннолетних детей, этапировали на один из военных полигонов в Ровненской области, где он теперь проходит подготовку.

Его супруга обратилась к общественности с просьбой оказать юридическую помощь для возвращения мужа домой.

В конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников «критически важных религиозных организаций», в утверждённый Госслужбой по этнополитике список из более чем 7700 таких общин практически не вошли приходы канонической УПЦ. При этом в перечне широко представлены структуры неканонической ПЦУ, Украинской греко-католической церкви и другие организации. В ведомстве пояснили, что решение принималось на основе «специальных критериев».