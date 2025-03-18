«На север поедете?»: Путин принял решение по главе НАО

«На север поедете? Там другая работа. Быть первым лицом всегда почетно и очень ответственно, потому что напрямую нужно будет работать с людьми», — сказал глава государства во время личной встречи с Гехт.

Путин отметил, что НАО — один из ресурсных регионов страны. Округ должен стать основой для развития Арктики, добавил президент.

Ранее бывший глава НАО Юрий Бездудный в видеообращении сообщил о своей отставке. Причиной ухода с должности чиновник назвал переход на другую работу.

Гехт — 55 лет. Она из Курганской области. Долго работала в различных государственных структурах Челябинской области, была сенатором от региона. С мая 2024 по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области.