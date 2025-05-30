На сентябрьских выборах партию «Единая Россия» представят 196 человек

На заседании Президиума регионального политсовета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», состоявшимся 30 мая, были подведены итоги предварительного голосования, а также определены партийные задачи на ближайший период.

С 19 по 25 мая проходило предварительное голосование по кандидатурам для дальнейшего выдвижения на муниципальные выборы от «Единой России».Основные муниципальные выборы в Единый день голосования 2025 года в Подмосковье пройдут в восьми округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодёжном. Кроме этого, состоятся дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы. Свыше 88 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за кандидатов в ходе ПГ. Участниками предварительного голосования стали 706 человек, конкурс составил 3 человека на место. Победителями стали 196 кандидатов, среди них 75 действующих депутатов, 121 новый кандидат, 93 участника проекта «ПолитСтарт» и 56 волонтёров.

В этом году в процедуре участвовал 31 участник специальной военной операции, 18 из них победили, 17 м ветеранов и жена добровольца из Балашихи, который погиб в зоне спецоперации.

«Особое внимание было уделено кандидатам — участникам СВО. Так, в 2024 году у нас был 31 участник предварительного голосования, в итоге в сентябре мандаты в конкурентной борьбе получили 8 кандидатов, в этом году был заявлен 31 участник предварительного голосования, победителями стали 18 человек. Команда победителей из числа участников СВО достойная — ребята мужественно справились с боевыми задачами, многие имеют награды и активную жизненную позицию, а также большое желание работать в муниципалитете», — сказал спикер Мособлдумы.

Он добавил, что накануне проходила встреча с победителями предварительного голосования — участниками СВО с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Встреча прошла продуктивно, было озвучено много инициатив и предложений. Организована учеба. Теперь ребятам необходимо активно готовиться к избирательной кампании», — пояснил Брынцалов.

Кроме этого, на заседании были подведены предварительные итоги реализации Народной программы партии. К 2026 году, по словам Брынцалова, будут достигнуты практически 100%-е показатели исполнения по ключевым направлениям.

Также, подчеркнул Брынцалов, при участии партии были проведены субботники, осуществлен текущий ремонт на 170 мемориалах и памятных местах, посвященным павшим Героям в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания Игорь Брынцалов коснулся также и реализации проекта«Успех V единстве поколений».

На заседании была затронута тема помощи участникам СВО. Игорь Брынцалов напомнил, что сегодня все объединены вокруг Президента, помощи фронту, поддержки наших бойцов. И партия «Единая Россия» — здесь является проводником и опорой Президента во всех стратегических вопросах.

«Работа у нас выстроена. Поддерживаем наших военных, их семьи как на законодательном уровне, так и в ежедневной работе. Всего на региональном уровне принято 29 мер поддержки, начиная от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства. Что касается трудоустройства и адаптации уже не в боевой, а в мирной жизни — это одни из главных запросов от ребят. Вместе с правительством региона, центром занятости партия включится в этот процесс. Не останавливается работа и по отправке гумпомощи. Так, с начала года региональным отделением и депутатским корпусом отправлено свыше 1,5 тысяч тонн», — заключил Брынцалов.

В завершение заседания Игорь Брынцалов подчеркнул, что продолжится работа и с первичными отделениями и поручил усилить контроль в этом направлении, акцентируя внимание не только на постановке задач, но и наобучении и вовлечении их в текущую повестку и партийную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.