На саммите НАТО членство Украины в альянсе сочли «необратимым»
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Телеканал CNN утверждает, что в проекте итогового документа саммита НАТО будет заявлено о «необратимости» вступления Украины в альянс. Проект еще может измениться, однако подобная формулировка окажется «важным сигналом для Киева и Москвы», сообщает RT.
В беседе с CNN один из американских чиновников заявил, что в Вашингтоне выступают за применение слова «необратимый» в итоговой декларации при условии, что в проекте также будет пункт о необходимости продолжать демократические реформы на Украине. Вместе с тем телеканал подчеркнул, что текст документа еще может быть изменен.
Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой США Джозефом Байденом в Вашингтоне.
Саммит НАТО проходит в американской столице с 9 по 11 июля.