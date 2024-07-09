На саммите НАТО членство Украины в альянсе сочли «необратимым»

CNN: в итоговом документе саммита заявят о необратимости членства Киева в НАТО

Телеканал CNN утверждает, что в проекте итогового документа саммита НАТО будет заявлено о «необратимости» вступления Украины в альянс. Проект еще может измениться, однако подобная формулировка окажется «важным сигналом для Киева и Москвы», сообщает RT .

В беседе с CNN один из американских чиновников заявил, что в Вашингтоне выступают за применение слова «необратимый» в итоговой декларации при условии, что в проекте также будет пункт о необходимости продолжать демократические реформы на Украине. Вместе с тем телеканал подчеркнул, что текст документа еще может быть изменен.

Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

Саммит НАТО проходит в американской столице с 9 по 11 июля.