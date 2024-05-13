Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что в рамках наступления российские войска пойдут в атаку на Харьков. По его словам, ВС России продолжают уверенно сражаться на Харьковщине, в то время как украинские силы могут лишь вновь атаковать мирные Курск и Белгород, сообщает Life.ru .

Колунов отметил, что харьковский Волчанск стал рубежом, при подходе к которому российские военные заставили противника паниковать. Он добавил, что в ответ на военные успехи России украинские силы, чувствуя собственную слабость и немощность, могут лишь атаковать мирные города.

«Абсолютно трусливое, террористическое поведение, еще раз показывающее — на поле боя армии России они ответить не могут», — сказал законодатель.

Парламентарий уверен, что когда российские силы возьмут украинскую столицу, то руководство киевского режима ответит за теракты и обстрелы мирных граждан.