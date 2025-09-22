На переговорах с США КНДР захочет признания ядерного статуса и снятия санкций

Переговоры между США и КНДР пройдут при признании ядерного статуса последней

Переговоры между КНДР и Соединенными Штатами могут пройти только при признании ядерного статуса Северной Кореи. Для Пхеньяна вопрос наличия у него ядерного оружия закрыт, рассказал « ФедералПресс » политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

В вопросе о теоретически возможной встрече с представителями США, КНДР дает понять, что ядерный статус государства прописан в его конституции. На саммите могут обсудить экономическое сотрудничество и вопросы, связанные с безопасностью, отметил политолог.

При этом главе КНДР Ким Чен Ыну интересно, чтобы со страны частично сняли санкции. Это позволит государству модернизировать экономику.

Президент США Дональд Трамп может предложить сотрудничество: инвестиции в обмен на стабильность. Благодаря этому глава Соединенных Штатов сможет заполучить политические очки как внутри государства, так и в международной политике.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.