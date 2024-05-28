На Киев обрушились «гневные звонки» Запада нарушением условий применения Patriot

Немецкий таблоид Bild узнал, что в Вашингтоне пришли в бешенство, когда узнали, что Украина как минимум один раз использовала системы ПВО Patriot на территории России, пишет РБК .

Западные страны запретили Киеву сбивать российские истребители и ракеты, если они еще не находятся в небе над Украиной. Однако ВСУ нарушили условия использования системы и нанесли как минимум один удар с помощью Patriot, но по какому объекту — не уточняется.

По данным таблоида, как только об этом узнали в Вашингтоне, на Киев обрушились «гневные звонки» с предупреждением, что если такое повторится, поставки оружия и другой военной помощи прекратятся сразу же.

Ранее Запад начал спорить насчет ударов ВСУ вглубь России их ракетами. Соответствующие заявления прокомментировал российский президент Владимир Путин.