На юбилейном саммите НАТО Украине расскажут про коррупцию

Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне из-за коррупции, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — сказано в статье со ссылкой на источник в американской администрации.

Отказ альянса оформят в виде резолюции НАТО, утверждают авторы материала.

Киеву укажут на необходимость предпринять «дополнительные шаги» для продолжения дискуссии о членстве в организации.

Ранее РИАМО разбиралось, зачем нужна встреча лидеров государств-членов Североатлантического альянса в столице США.