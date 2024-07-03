На юбилейном саммите НАТО Украине расскажут про коррупцию
Альянс откажет Киеву в приеме из-за взяток и злоупотреблений властью
Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне из-за коррупции, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — сказано в статье со ссылкой на источник в американской администрации.
Отказ альянса оформят в виде резолюции НАТО, утверждают авторы материала.
Киеву укажут на необходимость предпринять «дополнительные шаги» для продолжения дискуссии о членстве в организации.
Ранее РИАМО разбиралось, зачем нужна встреча лидеров государств-членов Североатлантического альянса в столице США.