В Подмосковье состоится II музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка»

2 и 3 августа на территории музея-заповедника «Усадьба «Мураново» состоится второй ежегодный музыкальный фестиваль этно-фолк-рок тематики «Поле фолка». Мероприятие призвано популяризировать музыку, источником и вдохновением для которой стала культурная традиция России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы наблюдаем невероятный подъем популярности этнокультуры и народной музыки. Появляется множество молодых исполнителей в этом жанре. Это говорит о возрождении интереса молодежи к своим корням, и мы стремимся поддерживать, развивать его. В этом году «Поле фолка» пройдет во второй раз, став еще шире. Надеюсь, что фестиваль станет традиционным и будет проводиться в Муранове ежегодно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В этом году фестиваль объединит две сценические площадки: «Новая» и «Традиция».

В программе фестиваля выступления молодых и уже известных коллективов, исполняющих народную музыку, а также композиции в стиле этно и фолк.

Среди участников экспериментальный этно-проект VDOMe, фолк-коллектив Hodila Izba, музыкальный проект «Видеоигры», номинант международной премии World Music, этнограф и мультиинструменталист, знаток архаичных песен Русского Севера Сергей Старостин, проект «Этносфера», фолк-вокалистка, исследовательница традиций Белозерья Таисья Краснопевцева, Казачий хор «Широкий Дон» и другие.

Хедлайнеры фестиваля — Пелагея и Zventa Sventana.

Особое внимание будет уделено молодым талантам: юным группам и исполнителям, которые покажут свои возможности в формате живых выступлений на территории фестиваля.

Помимо музыкальных выступлений гостей будут ждать интерактивные зоны с традиционными забавами, мастер-классы по народным промыслам, маркет народных ремесленных товаров, а также экскурсии по усадебному парку Мураново, раскрывающие историю места и связь природы с творчеством Федора Тютчева.

Подробная информация и билеты на официальном сайте фестиваля.

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