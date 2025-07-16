С 1 сентября в Подмосковье заработают еще три кластера «Профессионалитета»

К новому учебному году в Подмосковье планируется запустить новые кластеры в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«С 1 сентября начнут свою работу еще три кластера «Профессионалитета». Кластер на базе Губернского колледжа будет специализироваться на индустрии робототехники. Второй кластер откроется в Электростальском колледже и будет готовить специалистов для атомной отрасли. Третий кластер начнет работу в Физико-техническом колледже и будет посвящен информационным технологиям», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Президент неоднократно подчеркивал, что технологический суверенитет России невозможен без квалифицированных кадров. Проект «Профессионалитет» как раз отвечает этой задаче: он усиливает практическую подготовку и напрямую связывает колледжи с работодателями. Благодаря «Профессионалитету» студенты получают не просто диплом, а гарантированное трудоустройство и опыт работы на реальном производстве. Это не только укрепляет экономику региона, но и дает молодым людям уверенность в завтрашнем дне. С 2022 года в Подмосковье создано 17 кластеров по 12 ведущим отраслям экономики», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также напомнил, что в прошлом году Мособлдумой был принят закон, направленный на поддержку среднего профессионального образования в Московской области. Документ предполагает предоставление инвестиционного налогового вычета организациям, которые безвозмездно передают имущество учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования. Налоговая льгота позволит промышленным предприятиям активнее работать с колледжами.

Проект «Профессионалитет»

Основа проекта «Профессионалитет» — кластеры. Это образовательно-производственные центры. В кластеры объединяются учебные заведения и предприятия, которые станут будущими работодателями выпускников.

В 2022 году созданы:

«Машиностроения» на базе колледжа «Энергия»;

«Металлургия» на базе Сергиево-Посадского колледжа.

В 2023 году созданы:

«Радиоэлектроника» на базе Раменского колледжа;

«Сельское хозяйство» на базе «Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова»;

«Туризм и сфера услуг» на базе Красногорского колледжа;

«Правоохранительная сфера и управление» на базе Дмитровского техникума;

«Педагогика» на базе Государственного гуманитарно-технологического университета — Истринского профессионального колледжа.

В 2024 году созданы:

«Машиностроения (автомобильная промышленность)» на базе Орехово-Зуевского техникума;

«Машиностроения» на базе Мытищинского колледжа;

«Топливно-энергетический комплекс» на базе Щелковского колледжа;

«Машиностроения (авиастроение)» на базе Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина;

Кластер «Средства массовой информации и коммуникации» на базе Ногинского колледжа;

Кластер «Средства массовой информации и коммуникации» на базе Можайского техникума;

Кластер «Туризм и сфера услуг» на базе колледжа «Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.