На Генассамблее ООН Трамп застрял на эскалаторе и остался без телесуфлера

Президент США Дональд Трамп застрял на эскалаторе и столкнулся с поломкой телесуфлера во время визита в штаб-квартиру ООН, что вызвало обсуждение в китайских СМИ, сообщает «ФедералПресс» .

Дональд Трамп оказался в центре внимания на Генеральной Ассамблее ООН после того, как застрял на эскалаторе в здании организации. Кроме того, во время его выступления перестал работать телесуфлер. На эти неудачи обратили внимание китайские журналисты из издания Sohu.

В статье отмечается, что технические проблемы могли бы показаться случайностью, однако именно с Трампом подобные инциденты приобрели политический оттенок. Авторы публикации напомнили, что американский президент неоднократно критиковал ООН, называя организацию неэффективной и бесполезной для США. По мнению китайских аналитиков, ситуация с эскалатором и телесуфлером стала для Трампа своеобразной иронией судьбы и поводом для политической сатиры.

В Белом доме, как отмечается в материале, восприняли происшествие всерьез и даже предположили наличие заговора. Представители ООН ограничились объяснением, что сработало предохранительное устройство.

«Картина оказалась символической: Трамп стоял на остановленном эскалаторе, вынужденный сделать паузу, вынужденный стать посмешищем. Он хотел скрыть свое смущение. Такова политическая жизнь Трампа: он всегда идет по эскалатору, но кто-то всегда нажимает кнопку остановки», — подытожили в Китае.

Также сообщается, что неприятности в ООН произошли не только с Трампом. Президента Франции Эммануэля Макрона задержала американская полиция на одной из улиц Нью-Йорка после его выступления в штаб-квартире организации.