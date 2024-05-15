N-TV: Зеленскому придется выбирать между армией и Харьковом

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В Киеве определяются в выборе между сохранением армии и сдаче городов

Власти Киева определяются в выборе между сохранением армии и сдаче городов на фоне наступления русской армии на Харьков, пишет RT со ссылкой на N-TV.

Киев теряет военнослужащих при отражении атак российской армии на севере Харьковской области, говорится в материале N-TV.

Поэтому властям Украины, возможно, придется отступить, чтобы сохранить свои силы.

«Если украинцы решат удержать эту территорию любой ценой, они потеряют ещё больше своей постоянно сокращающейся армии. Если они решат сохранить свою армию, им придётся отдать позиции», — цитирует издание военного эксперта Мика Райяна.