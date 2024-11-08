Мытищинские депутаты определили частичный состав Общественной палаты округа

На внеочередном заседании Совета депутатов городского округа Мытищи был рассмотрен вопрос о формировании состава Общественной палаты округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По законодательству треть состава Общественной палаты формируется губернатором, вторая треть — депутатами, затем уже действующие представители Общественной палаты формируют ее окончательный состав. Представители депутатского корпуса округа одобрили представленные кандидатуры.

«Это важный и нужный общественный орган, который ведет активную работу на благо населения и развития нашего округа», — отметил депутат Совета Юрий Гончарук.

В состав Общественной палаты входят представители некоммерческих общественных организаций, национально-культурных автономий и религиозных конфессий, действующих на территории городского округа Мытищи. Это люди, которые могут и хотят содействовать становлению и развитию институтов гражданского общества, готовы помогать в реализации задач, стоящих перед всеми органами власти. Все они — профессионалы, сумевшие заслужить большой авторитет среди жителей округа.

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