Президент США Дональд Трамп анонсировал возобновление отношений с Северной Кореей и лично с Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости .

«Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете». — сказал американский лидер.

Он добавил, что своей победой на выборах в США он «остановил войну».

Ранее Трамп назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «умнейшими людьми планеты».