Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей
Трамп анонсировал возобновление отношений с Северной Кореей
Президент США Дональд Трамп анонсировал возобновление отношений с Северной Кореей и лично с Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости.
«Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете». — сказал американский лидер.
Он добавил, что своей победой на выборах в США он «остановил войну».
Ранее Трамп назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «умнейшими людьми планеты».